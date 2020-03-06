Мужчина, занимая должность директора офиса продаж салона сотовой связи, похитил более 130 тысяч рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Лакинск. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что мужчина, занимая должность директора офиса продаж салона сотовой связи, с ноября 2019 года по январь текущего года присвоил денежные средства в размере более 130 тысяч рублей. Подозреваемый осуществлял продажу сотовых телефонов и аксессуаров к ним, минуя кассовый аппарат.Заявление в полицию поступило после выявленной в ходе инвентаризации недостачи.Вину в совершении преступления фигурант признал полностью.