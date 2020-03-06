В канун Нового 2020 года у Аллы и Андрея Гужевых родился десятый ребёнок...

Заместитель начальника ИЦ УВД по ЗАО подполковник внутренней службы Александр Гаваза и старший участковый уполномоченный ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы майор полиции Олег Анисимов совместно с членом Общественного совета при УВД по ЗАО Алексеем Сиванковым посетили уникальную многодетную семью, проживающую в Западном округе столицы.В канун Нового 2020 года у Аллы и Андрея Гужевых родился десятый ребёнок! Третью дочку назвали Катенькой, у неё отличные показатели: вес 3250 граммов и рост 51 сантиметр. Старшая дочка старательно помогает маме, присматривая за грудничком во время визита гостей.Особенно приятно поздравить молодую маму еще и потому, что Алла – сотрудник органов внутренних дел с 25-летним трудовым стажем, успешно совмещает материнство с ответственной работой. Материнский стаж у нее тоже немаленький – уже 21 год.В доме — благоприятная аура, и создают её дети всех возрастов от пары месяцев до 20 лет. В центре «мироздания», конечно, мама. Она накормит, приголубит, обогреет, даст совет.С первыми двумя детьми семья проживала в семейном общежитии, сполна познав прелести спартанского образа жизни. И только потом уже смогли переехать в собственную трёхкомнатную квартиру, где сейчас и проживает все дружное семейство из 12 человек.Радушные хозяева с благодарностью приняли от коллег и гостей подарки к весеннему празднику – Международному женскому дню 8-е Марта, поздравления, пожелания благополучия и здоровья.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93