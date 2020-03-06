Матч 1/4 финала футбольного Кубка России, в котором московский Спартак победил земляков из ЦСКА (3:2), будет иметь продолжение в контрольных органах РФС. Руководство красно-белых собирается подать жалобу на судейство бригады арбитра Сергея Иванова.

Матч 1/4 финала футбольного Кубка России, в котором московский "Спартак" победил земляков из ЦСКА (3:2), будет иметь продолжение в контрольных органах РФС. Руководство "красно-белых" собирается подать жалобу на судейство бригады арбитра Сергея Иванова.По сообщению инсайдеров из стана "Спартака", которых цитирует издание "Спорт-экспресс", полуфиналисты недовольны двумя моментами игры. В концовке основного времени рефери не назначил пенальти, когда мяч коснулся руки армейца Игоря Дивеева, а в дополнительное удалил спартаковца Эсекиэля Понсе за вторую желтую карточку.Оба эпизод вызвали бурную реакцию у игроков и тренерского штаба "красно-белых", которые, тем не менее, смогли выиграть матч, забив решающий гол в дополнительные 30 минут встречи.