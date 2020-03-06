Суд оставил под арестом подростков, готовивших теракты в Керчи. Рассмотрев ходатайства по обжалованию ареста подростков, Верховный суд Крыма на заседании принял решение оставить их под стражей на два месяца до 18 апреля.

Суд оставил под арестом подростков, готовивших теракты в Керчи. Рассмотрев ходатайства по обжалованию ареста подростков, Верховный суд Крыма на заседании принял решение оставить их под стражей на два месяца до 18 апреля.Апелляционные жалобы рассматривались отдельно по каждому из подростков и обе оставлены без удовлетворения. Как информируют "Вести Севастополь", постановление Киевского районного суда города Симферополя от 20 февраля об аресте оставлено без изменений.ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух подростков, которые готовили теракты в школе 18 февраля. Оба — несовершеннолетние, придерживались экстремистской идеологии. Младший — девятиклассник, старший — студент колледжа. У них были найдены самодельные бомбы, изготовленные по чертежам из Интернета. Взрывные устройства они испытывали на животных.