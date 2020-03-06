06.03.2020

2020-03-06 12:25:03

Тонино Гуэрро тринадцать лет назад выбрал Суздаль для своей свадьбы

"Феноменале". Выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских Палатах. Её музейщики посвятили своему итальянскому другу - великому сценаристу Тонино Гуэрре. 16 марта - столетие со дня его рождения. О сплетении судеб - Мария Платанюк.

"В каждом уходе скрыто возвращение". Век гениального Тонино - повод об этом напомнить. Его печатная машинка, коллекция мелков, работы, книги, фотографии. Тонино Гуэрра принадлежал миру. Но очень любил Россию. Искренне и взаимно. Выставка приурочена к столетию со дня рождения мастера.

"Fenomenale". Именно это слово великий итальянец повторял чаще всего. И во многом название выставки символично. Она отражение всей мощи его таланта и его любви к искусству. Как говорил сам маэстро, именно культура наша нефть.

Он работал с де Сантисом, Феллини, Антониони и Андреем Тарковским. По сценариям Гуэрры снято больше сотни картин. А сам Гуэрра главным фильмом своей жизни считал "Амаркорд". Сегодня его скульптуры "Русский Амаркорд" - часть новой выставки. В основе - десятки произведений "человека эпохи Возрождения" - из коллекции музея. Их автор передал в дар в 2002-ом. Спустя годы многие раритеты музею подарила русская муза Гуэрры - супруга Лора Яблочкина. Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова лично побывала в "обители" Гуэрры - итальянском Пеннабилли. А с маэстро она познакомилась 20 лет назад. На корабле, который плыл на Валаам.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Как говорит его жена Лора, которая подарила Тонино Россию и сделала его наполовину русским, это был человек, который умел абсолютно всё. Поэтому, когда мы говорим "Тонино Гуэрра", то трудно сделать преамбулу. Писатель, поэт, художник, сценарист, керамист. Он действительно умел делать абсолютно всё».

Уникальные кадры... Гуэрра вместе с Лорой неоднократно бывал на владимирской земле. Он приезжал на открытие выставки "Сплетение судеб", посвящённой итальянским военнопленным в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре. В Суздале чета отмечала жемчужную свадьбу. Мастер неоднократно был гостем Палат. Он стремился жить ярко и смело. Гуэрра - итальянский вулкан. Один из самых известных его афоризмов: "Оптимизм - аромат жизни!".

Анна Седова, сотрудник выставочного отдела Владимиро-Суздальскогго музея-заповедника, куратор выставки: «Вся жизнь Тонино - это яркие вспышки. И даже карнавал. Об этом он сам пишет в воспоминаниях и его жена Лора. Неслучайно мы стоим на фоне линии жизни - она яркого красного цвета, потому что его жизнь- это праздник».

Особенный гость открытия выставки - Алиса Аксёнова. Герой Труда России. Почётный Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Она впервые принимала Гуэрру, заложив основы человеческой и "музейной" дружбы. Светлана Мельникова передала Алисе Ивановне общественную награду, учреждённую Союзом Музеев России. Это почётный знак "За заслуги перед музейным сообществом". У Алисы Аксёновой он под номером 002. Самый первый - у Михаила Пиотровского, директора Эрмитажа.

Алиса Акснова, почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Герой труда Российской Федерации: «Не забыли. Сейчас, конечно, музейное мощное движение. Огромные деньги закачиваются. Очень много настоящих меценатов. И государство стало уделять большое внимание финансированию. Это мне очень дорогая награда».

Его сказки и притчи, пастели, философские изречения. Бокал- подарок Гуэрре от Гарсиа Маркеса. Всё вместе - штрихи к портрету человека, который не ушёл. А просто стал частью света. Как писал Гуэрра: "Мне хорошо на закате, при последних лучах уходящего солнца".

Мария Платанюк, Александр Чунаев

"Вести-Владимир"