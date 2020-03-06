Президент США Дональд Трамп дал понять, что он сделает вопрос о бывшем вице-президенте Джо Байдене и работе его сына Хантера на Украине основной проблемой на время предвыборной кампании, если Байден станет кандидатом от демократов, пишет издание The Hill.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он сделает вопрос о бывшем вице-президенте Джо Байдене и работе его сына Хантера на Украине "основной проблемой" на время предвыборной кампании, если Байден станет кандидатом от демократов, пишет издание The Hill."Это станет основной проблемой в кампании. Я буду поднимать этот вопрос постоянно, поскольку не вижу пока выхода из этой ситуации, — заявил Трамп Fox News. — Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы".Ведущий Fox News спросил Трампа, будет ли он обвинять Байдена и его семью в коррупции во время работы на Украине.Трамп и его сторонники усилили обвинения в адрес Байдена, который, занимая пост вице-президента США, настаивал на отстранении украинского прокурора, чтобы помочь защитить своего сына, занимавшего в то время пост в украинской газовой компании Burisma Holdings, от проверки.В июле прошлого года Трамп призвал президента Украины провести расследование по делу Байдена, что в конечном итоге привело к импичменту Трампа в нижней палате парламента США. Позднее Трамп был оправдан в верхней палате парламента, где большинство остается за республиканцами.Трамп неоднократно настаивал на том, что он "не сделал ничего плохого", обвинив демократов в "охоте на ведьм", которая началась, чтобы нанести ущерб его избирательным перспективам.Действующий президент США заявил, что действия Байдена были полностью коррумпированными.