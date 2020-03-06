При этом американский президент выразил надежду на то, что эпидемия долго не продлится.

Американский президент Дональд Трамп признал, что распространение в стране коронавируса может нанести ущерб ее экономике. "Это, безусловно, может иметь последствия", — отметил он. Однако глава Белого дома выразил надежду на то, что эпидемия долго не продлится."Все должно получиться. Все должны быть спокойны. У нас есть планы на каждый сценарий развития событий, я думаю, что это то, что мы должны делать. Мы надеемся, что это не продлится слишком долго", — добавил Трамп, рассказав также о принимаемых властями мерах."Думаю, народ оценивает нашу работу как очень хорошую. Мы профессионально делаем то, что должны делать. Никто не обвиняет нас из-за коронавируса. Он пошел из Китая", — добавил американский лидер.В США к вечеру 5 марта было зафиксировано более 140 случаев заражения COVID-19 и 12 случаев летального исхода.Ранее эксперты ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) оценили ущерб от вспышки коронавируса с точки зрения торговых потерь. По их подсчетам, глобальный экспорт просядет на $50 миллиардов, при этом потери США могут составить $5,8 миллиарда.