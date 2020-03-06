На западе Москвы в возрасте 18 лет погибла профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Тела спортсменки и ее приятеля были обнаружены в столичном доме по улице Кастанаевская. Молодые люди погибли от веселящего газа.

На западе Москвы в возрасте 18 лет погибла профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Тела спортсменки и ее приятеля были обнаружены в столичном доме по улице Кастанаевская. Молодые люди погибли от веселящего газа."Погибшей девушкой оказалась профессиональная шахматистка восемнадцати лет Александра Вернигора, — сообщил ТАСС. – По предварительной информации, она со своим приятелем погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты".В настоящее время на месте происшествия работают следователи.