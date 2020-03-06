Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.Как передает ТАСС, об этом она проинформировала общественность, сообщив, что не будет в 2020 году бороться за пост президента страны, пообещав, что продолжит политическую деятельность на благо простых американцев.На вопрос журналистов, кого из кандидатов на пост президента от своей партии она поддержит, Уоррен ответила, что пока не готова сказать.Она сняла свою кандидатуру после неудачных для нее первичных результатов в 14 штатах США. После этого она созвонилась с экс-вице-президентом Джозефом Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, которые считаются лидерами голосования у демократов – Байден идет на первом месте с 443 голосами, Сандерс имеет в активе 338.4 марта о своем выходе из компании сообщил бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Таким образом, помимо Байдена и Сандерса, в гонке участвует женщина-конгрессмен Тулси Габбард.Для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии в первом туре голосования на общеамериканском съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) соискателю необходимо иметь поддержку не менее 1991 делегата.