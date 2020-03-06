Школьникам рассказали об их правах и обязанностях, ответственности за нарушения законодательства.

В средней школе №3 города Юрьев – Польский юрисконсульт ОМВД России по Юрьев-Польскому району Дмитрий Бабнеев и член Общественного совета Юлия Лунева провели с учениками 6 класса беседу на тему: «Права и обязанности детей. Виды ответственности».В начале лекции сотрудник полиции разъяснил несовершеннолетним их права и обязанности, объяснил присутствующим разницу между уголовной и административной ответственностью за нарушения законодательства, привел примеры из практики. Полицейский напомнил, что привлечение к уголовной или административной ответственности в будущем влечет ограничения по трудоустройству и поступлению в отдельные категории высших учебных заведений.Далее беседу продолжила представитель Общественного совета, которая предложила детям проверить свои знания и принять участие в правовой викторине.Занимательная викторина вызвала у школьников живой интерес, и они наперебой отвечали на вопросы гостей.Подобные мероприятия не только углубляют правовые знания несовершеннолетних, но и формируют у них чувство ответственности за свои поступки и уважительное отношение к закону.