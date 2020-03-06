Поплатился за смелость. В Чебаркульском районе браконьеры избили егеря до полусмерти. Он в больнице с сотрясением мозга.

Поплатился за смелость. В Чебаркульском районе браконьеры избили егеря до полусмерти. Он в больнице с сотрясением мозга.Обходя территорию, егерь заметил подозрительных людей — лица спрятаны под балаклавами, в руках держат оружие и рации. А рядом лежит убитая косуля, её грузят на снегоход. Егерь попытался остановить преступников, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Он сделал им замечание и потребовал снять маски. Но в ход пошли кулаки — браконьеры избивали егеря, пока тот не потерял сознание. В итоге его доставили в больницу с сотрясением мозга, и выбитыми передними зубами.В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, чтобы задержать их. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.