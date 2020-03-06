Прокуратура Дрездена опубликовала фоторобот подозреваемого в краже украшений из сокровищницы Зеленый свод. Ему около 25 лет, темные волосы При этом власти предполагают, что всего грабителей было семь. Эксперты оценивали ущерб в миллиард евро.

Прокуратура Дрездена опубликовала фоторобот подозреваемого в краже украшений из сокровищницы "Зеленый свод". Ему около 25 лет, темные волосы. Всех, кто что-либо о нем знает, просят связаться с полицией. При этом власти предполагают, что всего грабителей было семь, сообщает "Россия 24".Кража произошла в конце ноября 2019 года. Преступники отключили сигнализацию и залезли через окно, распилив решетку. Витрины с экспонатами разбили топорами и похитили драгоценные украшения, инкрустированные бриллиантами, сапфирами и изумрудами. С места преступления они скрылись на Audi A6, который потом был найден полицией сожженным на подземной парковке. Эксперты оценивали ущерб в миллиард евро.Полиция объявила награду в 500 тысяч евро за информацию о похитителях. Затем анонимный меценат предложил 1,3 миллиона евро за возвращение всех драгоценностей из коллекции.