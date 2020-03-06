06.03.2020

2020-03-06 11:15:11

В Гороховце идут съемки новогодней кинокомедии

В центре сюжета фильма «Только серьезные отношения» - любовная история девушки из провинции.

В главной роли Ирина Пегова. Также в фильме снимаются Александр Робак (главный герой), Сергей Стёпин, Алина Юхневич, Георгий Гайдучик и другие.

Часть сцен будут снимать в городе Гороховец, часть - на украшенных к Новому году улицах столицы, часть съёмок пройдёт на склонах горнолыжного курорта, сообщил сайт "Пужалова гора". В городе, где практически уже нет снега, сейчас вовсю идут съемки новогодних сцен, на главной площади даже вновь установили елку. Снег пришлось привозить с горнолыжного курорта.



А в минувшую среду над Гороховцом гремел киногный «новогодний» салют.

Актриса Ирина Пегова уже поучаствовала в съемках катания на «ватрушке» с Пужаловой горы. Она написала в своем инстаграме: «А можно, чтобы так было всегда??? Съемки без текста, только катание на ватрушках. Погода теплая».

Она просто в восторге от Гороховца и его жителей. «Гороховец какой чудный, я бы сказала чудесный город! Со своим лицом! – написала она в инстанграме. - А люди какие... не встретила ни одного агрессивного, неприветливого или злого человека!!! Все с добрыми взглядами в распростертыми объятиями! Меня даже К себе а гости зазвали на обед!!! По всем храмам провезли, весь город показали. Экскурсии по музеям провели, картошкой жареной с грибами накормили да ещё и с собой грибов в Москву дали ! Прямо гордость за наш русский народ. Спасибо за ваше отношение к «нашему брату».

Режиссер ромкома Вячеслав Росс, который известен как автор кинодрамы “Сибирь. Монамур”, которая получила 70 наград различных фестивалей.

Подробности сюжета держат в секрете, но известно, что большая часть фильма будет снята в Москве. А выйти фильм должен уже в следующие новогодние каникулы.

Фото из инстаграма Ирины Пеговой.