Полицейские обратили внимание школьников на важность соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями районного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества встретились с учащимися Григорьевской школы в Гусь-Хрустальном районе.В рамках профилактического мероприятия автоинспекторы разъяснили учащимся основы дорожной безопасности. В ходе занятий полицейские обратили внимание школьников на важность соблюдения Правил дорожного движения, обсудили безопасные маршруты из дома до школы и обратно. Полицейские напомнили ребятам правила перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, разъяснили значения дорожных знаков, рассказали о том, что такое световозвращающие элементы, для чего они нужны, и как их правильно использовать.Затрагивалась и такая важная тема, как безопасность ребенка в салоне транспортного средства. Автоинспекторы разъяснили правила установки детских удерживающих устройств и необходимости их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка.В ходе занятий обучающимся был показан тематический видеофильм, наглядно демонстрирующий примеры трагических последствий нарушений правил дорожного движения.Продолжили беседу представители районного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, которые рассказали, как правильно использовать первичные средства пожаротушения, и напомнили о правилах безопасного использования газового оборудования.В завершение мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции.