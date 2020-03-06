Как сообщает пресс-служба областного минздрава, все они находятся в инфекционной больнице в среднем и лёгком состоянии.

В Иркутске увеличилось число отравившихся готовыми салатами. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного минздрава сообщает ГТРК "Иркутск".Утром 4 марта в инфекционную больницу были госпитализированы 10 человек, у всех — пищевое отравление. Заболевшие покупали готовые салаты в нескольких торговых точках одной сети — супермаркетов "Слата". Сегодня в больницу попали еще трое — с такими же симптомами, купившие ту же продукцию. Состояние пострадавших — среднее и легкое.Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование. В свою очередь областной Следком организовал доследственную проверку. Речь идет о факте сбыта продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.Как сообщили представители торговой сети, подозрительная продукция, которая могла стать источником отравления, уже снята с реализации. Работа цеха по ее производству приостановлена до окончания проверки, инициированной Роспотребнадзором