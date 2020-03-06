Участник аварии госпитализирован с переломом позвоночника

В Киржачском районе вечером 5 марта произошло ДТП, напоминающее кадры из известного триллера «Пункт назначения». Водитель легковушки врезался в лесовоз, из-за чего брёвна рассыпались по трассе, а в них врезался ещё один автомобиль.По предварительной информации, 29-летний водитель «Хонда Цивик» не учёл расстояние до едущего впереди лесовоза, из-за чего врезался ему в полуприцеп. 59-летний водитель «Форда», проезжавший рядом, врезался в брёвна, но отделался без сильных травм, тогда как виновник ДТП был госпитализирован с переломом позвоночника.