Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2021 профессия машиниста в метро Москвы станет доступной для женщин. Прежде из-за сильных нагрузок водить поезда могли только мужчины, ..

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2021 профессия машиниста в метро Москвы станет доступной для женщин. Прежде из-за сильных нагрузок водить поезда могли только мужчины, сообщаетСобянин пояснил, что для управления современными составами не нужны особые физические показатели. Многие процессы стали автоматическими, из-за чего теперь в работе гораздо выше ценится интеллект и аккуратность. По словам градоначальника, в ближайшие пять лет около 500 женщин смогут пройти обучение и устроиться на работу машинистом, сообщает