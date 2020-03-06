В фитнес-центре на севере Москвы несколько человек обратились в больницы в связи с отравлением хлоркой. По данным МЧС, в клубе была разлита жидкость для обеззараживания воды, что и стало ..

В фитнес-центре на севере Москвы несколько человек обратились в больницы в связи с отравлением хлоркой. По данным МЧС, в клубе была разлита жидкость для обеззараживания воды, что и стало причиной ЧП.Госпитализация никому не потребовалась, пишет . Ранее сообщалось, что на вечеринке у интернет-блогера в Москве три человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом.