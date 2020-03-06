О радикальном методе борьбы с заторами на развязках кольцевой автодороги заговорили московские власти. Уже нашлись инвесторы, готовые профинансировать строительство скоростного дублера МКАД – с некоторыми ограничениями, но зато платного.

О радикальном методе борьбы с заторами на развязках кольцевой автодороги заговорили московские власти. Уже нашлись инвесторы, готовые профинансировать строительство скоростного дублера МКАД - с некоторыми ограничениями, но зато платного.Продублировать планируют только южную половину кольца: протяженность новой трассы составит лишь 53 километра, проляжет она на расстоянии от 1 до 12 км от нынешнего МКАД, а соединять будет Солнцево и Железнодорожный через Бутово и Лыткарино.Как уточняют "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сделке, инициаторы проекта рассчитывают, что дублер обеспечит новые въезды на территорию Москвы и существенно сократит время на дорогу до аэропортов Домодедово и Жуковский. Правда, случится это нескоро: завершить строительство, к которому еще официально не приступали, планируется не ранее 2026 года.Магистраль-полукольцо окажется весьма быстрой: на ней собираются установить порог максимальной скорости в 120 км/ч. Но при этом за право проезда по дублеру МКАД придется ощутимо заплатить. По предварительным прикидкам, стоимость "билета" на новую трассу составит около 500 рублей.Издание утверждает, что основным инвестором проекта выступит группа компаний "Регион", а проект в целом сейчас оценивается почти в 87 миллиардов рублей.