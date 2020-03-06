Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Западного административного округа и Тверской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.По версии следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, четко распределив роли каждого из участников. Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды. Чтобы склонить граждан к совершению сделки, подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках столичной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Водопроводные трубы и санитарно-техническое оборудование участники группы закупали по минимальной цене в оптово-розничных магазинах, а продавали по стоимости в десятки раз выше рыночной.Если у жильцов, преимущественно пожилого возраста, не было при себе наличных, им предлагали специальную транспортную услугу – так называемый социальный автомобиль. Пенсионера довозили до ближайшего банка, где он снимал денежные средства и передавал злоумышленникам. После этого машина уезжала, а пожилому человеку приходилось самостоятельно добираться до дома.По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Причиненный ущерб превысил 100 миллионов рублей.Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено одиннадцать уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В настоящее время трое предполагаемых организаторов и 22 активных участника группировки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.При обысках по местам проживания фигурантов и в четырех офисах полицейскими обнаружены денежные средства, мобильные телефоны, различное санитарно-техническое оборудование. Также изъяты поддельные удостоверения сотрудников социальных служб и печати.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк