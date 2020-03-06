Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды...
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Западного административного округа и Тверской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.
По версии следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, четко распределив роли каждого из участников. Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды. Чтобы склонить граждан к совершению сделки, подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках столичной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Водопроводные трубы и санитарно-техническое оборудование участники группы закупали по минимальной цене в оптово-розничных магазинах, а продавали по стоимости в десятки раз выше рыночной.
Если у жильцов, преимущественно пожилого возраста, не было при себе наличных, им предлагали специальную транспортную услугу – так называемый социальный автомобиль. Пенсионера довозили до ближайшего банка, где он снимал денежные средства и передавал злоумышленникам. После этого машина уезжала, а пожилому человеку приходилось самостоятельно добираться до дома.
По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Причиненный ущерб превысил 100 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено одиннадцать уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
В настоящее время трое предполагаемых организаторов и 22 активных участника группировки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
При обысках по местам проживания фигурантов и в четырех офисах полицейскими обнаружены денежные средства, мобильные телефоны, различное санитарно-техническое оборудование. Также изъяты поддельные удостоверения сотрудников социальных служб и печати.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк