В Новосибирске полицеские задержали двух мужчин, похитивших деньги у ветерана ВОВ. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В Новосибирске полицеские задержали двух мужчин, похитивших деньги у ветерана ВОВ. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Как выяснилось, один из подозреваемых представился полицейским. Злоумышленник рассказал пенсионеру о том, что якобы под его окнами произошло ограбление девочки. Для дачи показаний преступник пригласил и супругу ветерана. За то время, пока лжеполицейский находился с хозяевами квартиры на в кухне, его подельник незаметно пробрался в помещение и украл 160 тысяч рублей. Уже после того, как мошенники ушли, пенсионер начал собираться в магазин. В этот момент он и обнаружил пропажу денежных средств.Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Они были задержаны в Новосибирске при поддержке Росгвардии. После ареста выяснилось, что подозреваемые не являются сотрудниками органов внутренних дел. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Кража".