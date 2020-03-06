В российском кабмине создана структура по повышению устойчивости экономики.

В российском кабмине создана структура по повышению устойчивости экономики, сообщили в пресс-службе правительства. Главой этой комиссии стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.Комиссия будет координировать деятельность органов исполнительной власти, передает ТАСС. Также ей предстоит взаимодействовать с предпринимателями, учеными и общественниками, разрабатывать и реализовывать мероприятия, способствующие устойчивости развития экономики – как сектора в целом, так и отдельных отраслей. В числе таких мероприятий — также и те, что связаны с распространением коронавируса COVID-19.