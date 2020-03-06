В Лазаревском районе Сочи ликвидируют мощный лесной пожар. Огонь охватил участок возле поселка Головинка. Сразу же после того, как поступила информация о возгорании, на место выехали пожарные МЧС.

В Лазаревском районе Сочи ликвидируют мощный лесной пожар. Огонь охватил участок возле поселка Головинка. Сразу же после того, как поступила информация о возгорании, на место выехали пожарные МЧС. После того, как на место прибыло первое подразделение было установлено, что на открытой территории загорелась трава, передает ГТРК "Кубань".Общая площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. В тушении задействованы 19 сотрудников МЧС России и 4 единицы спецтехники. Подробности станут известны в ближайшее время.