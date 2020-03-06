Приготовив сладкие гостинцы и цветы для девочек и сотрудниц центра, полицейские УВД по ЗАО пришли поздравить всех с наступающим весенним праздником...

По сложившейся традиции сотрудники Управления внутренних дел по Западному округу накануне Международного женского дня приезжают в гости в подшефный Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды».Приготовив сладкие гостинцы и цветы для девочек и сотрудниц центра, полицейские УВД по ЗАО вместе с членом Общественного совета при УВД по ЗАО Сергеем Костриковым пришли поздравить всех с наступающим весенним праздником. К поздравлениям присоединился глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве полковник милиции в отставке Анатолий Митрофанов. Специалист Отдела морально-психологического обеспечения УВД по ЗАО лейтенант внутренней службы Ольга Мельник, которая не первый раз приезжает в центр, поделилась, что видеть детские улыбки для нее самая большая радость в преддверии праздника.Воспитанники центра также подготовили сюрприз для гостей. Они выступили с музыкальными номерами, прочитали стихотворения – организовали своими силами полноценный концерт под названием «Честь и красота шагают рядом!», посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта.Сергей Костриков пожелал воспитанницам центра крепкого здоровья, успешной учебы, исполнения всех желаний и достижения поставленных целей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93