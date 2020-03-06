На суд жюри были представлены несколько десятков работ, выполненных в различных техниках.

В преддверии Международного женского дня, традиционно отмечаемого 8 марта, в УМВД России по Владимирской области прошёл региональный конкурс самодеятельного мастерства среди женщин-сотрудниц органов внутренних дел.На суд жюри были представлены несколько десятков работ, выполненных в различных техниках. Работы оценивались по пяти номинациям: вышивка, живопись, вязание, мягкая игрушка, другое прикладное творчество. Определение лучших стало непростой задачей для жюри – каждая работа отличалась оригинальностью, сложностью и красотой. После долгого обсуждения были определены победители в следующих номинациях:«Живопись»1 место – лейтенант полиции Монакова Марина Сергеевна, эксперт ЭКГ ОМВД России по Вязниковскому району (картина «После бала»)2 место – Богданова Людмила Владимировна, инспектор отдела по вопросам миграции МО МВД России «Муромский» (картина «Лондон»)3 место – Фирсова Вера Александровна, специалист по кадрам ЦПП УМВД России по Владимирской области (картина «Леопарды»)«Вышивка»1 место – Белышева Надежда Григорьевна, инспектор направления по работе с ветеранами ОРЛС ОМВД России по Вязниковскому району (картина «Дочка»)2 место – капитан внутренней службы Апраксина Ольга Сергеевна, специалист отделения комплектования ОРЛС УМВД России по г. Владимиру (броши, серьги из бисера)3 место – подполковник юстиции Карташова Светлана Витальевна, начальник СО ОМВД Росси по Александровскому району (картина «Незнакомка»)«Вязание»1 место – майор внутренней службы Балашова Софья Алексеевна, старший специалист группы МПО ОРЛС МО МВД России «Муромский» (кружевная скатерть)2 место – подполковник полиции Пшенова Светлана Юрьевна, заместитель начальника ОУУПиПДН – начальник ОУУП ОМВД России по Камешковскому району (2 мыши, кукла)3 место – майор полиции Орлова Марина Викторовна, старший инспектор ОПДН МО ОМВД России «Гусь-Хрустальный» (кукла-полицейский)«Мягкая игрушка»1 место – капитан юстиции Фролова Ирина Николаевна, следователь СО Отделения МВД России по Киржачскому району (игрушки: бегемот, мыши на сыре, баба-яга, коты, гусь и другие)2 место – Морщакова Татьяна Андреевна, санитарка поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» (куклы-пакетницы, кукла-«попница»)3 место – капитан внутренней службы Вязина Ольга Викторовна, инженер ЦИТС и ЗИ УМВД России по Владимирской области (зайцы, петрушка)«Другое прикладное творчество»1 место – майор внутренней службы Юрченко Ольга Александровна, старший ревизор КРО УМВД России по Владимирской области (детские тканевые книги)2 место – капитан внутренней службы Хлюстова Оксана Витальевна, специалист отделения ФЭО ЦФО УМВД России по Владимирской области (наряды для кукол)3 место – Ермолаева Людмила Николаевна, инспектор по контролю за исполнением поручений СО ОМВД России по Вязниковскому району (картина «Весеннее пробуждение»)