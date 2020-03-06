В России в 2019 году вырос индекс здоровья банковского сектора. Эта величина означает долю банков, которые не обанкротятся в ближайшие 12 месяцев. Рейтинг вырос до 90,5% против 89% в 2018 году.

В России в 2019 году вырос индекс здоровья банковского сектора. Эта величина означает долю банков, которые не обанкротятся в ближайшие 12 месяцев. Рейтинг вырос до 90,5% против 89% в 2018 году.Если в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков, то в 2019 году право на осуществление банковских операций потеряли 28 банков.Вместе с тем 9,5% кредитных организаций из расчетной базы данного индекса в 2020 году оказались в зоне повышенного риска. Это 38 банков, уточняет ТАСС со ссылкой на российское рейтинговое агентство "Эксперт РА".В 2019 году произошло 12 реорганизаций банков, в том числе присоединение их к более крупным, устойчивым кредитным организациям. Три банка добровольно, без допущения дефолта, аннулировали свои лицензии.Согласно рейтингу "Эксперт РА" 221 из 404 российских банков имеют рейтинг "ruB+" и ниже. Это означает, что их кредитоспособность находится на низком уровне. Большинство банков с таким рейтингом — небольшие, не имеющие определенной бизнес-модели кредитные организации.