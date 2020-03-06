В Уфе водитель автобуса, в котором девушки танцевали стриптиз, оштрафован. Как рассказали очевидцы, микроавтобус с прозрачной дверью двигался по одной из улиц города и попал в поле зрения патрульных машин.

В Уфе водитель автобуса, в котором девушки танцевали стриптиз, оштрафован. Как рассказали очевидцы, микроавтобус с прозрачной дверью двигался по одной из улиц города и попал в поле зрения патрульных машин.Сотрудники ГИБДД составили на водителя автобуса протокол за нарушение правил перевозки пассажиров. Этот вид транспорта предусматривает только сидячие места для пассажиров, прокомментировали ГТРК "Башкортостан" в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Перевозчику и водителю грозит штраф.