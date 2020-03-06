Генеральный директор московского Локомотива Василий Кикнадзе заявил, что Милан был готов арендовать Алексея Миранчука нынешней зимой. Но главный тренер команды Юрий Семин выступил против этой сделки.

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что "Милан" был готов арендовать Алексея Миранчука нынешней зимой. Но главный тренер команды Юрий Семин выступил против этой сделки."Было предложение от "Милана". Они предлагали схему с арендой и последующей опцией выкупа. Юрий Павлович был против. Я его могу понять — как можно радоваться возможному уходу ведущего игрока. Но кроме позиции тренера, есть еще мнение игрока и клуба. Если клуб не будет продавать футболистов и не сделает дополнительную статью доходов, то его ожидают трудные времена", — приводит слова Кикнадзе РИА Новости."У нас с Семиным разные точки зрения на развитие команды, но нет конфликта. Ситуация, в которой мы приглашаем опытных возрастных игроков, чревата определенными финансовыми последствиями для клуба.", — пояснил Кикнадзе.Василий Кикнадзе рассказал, что зимой клуб рассматривал восемь футболистов, но ни одна из кандидатур не подошла Семину: "Был предложен список из восьми кандидатур, куда, в частности, входили Умар Ньясс, Матей Выдра и Эран Захави, это соответствует действительности. Эти игроки могли бы усилить команду. Трансфер Захави, на мой взгляд, это было бы попадание в десятку"."Но ни одно трансферное решение без главного тренера не принимается и не принималось. Юрий Семин сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру. Он просил не экспериментировать, и я это решение уважаю", — заявил Кикнадзе.