Официально опубликованы пока только фотографии четырехдверки Genesis G80, разменявшей по подсчетам производителя уже третье поколение. Однако и полное раскрытие всех деталей уже не за горами, хотя каких-либо сюрпризов ожидать не приходится.

Официально опубликованы пока только фотографии четырехдверки Genesis G80, разменявшей по подсчетам производителя уже третье поколение. Однако и полное раскрытие всех деталей уже не за горами, хотя каких-либо сюрпризов ожидать не приходится."Дизайн начинается с бренда, дизайн — это и есть бренд", — заявил шеф-стилист Hyundai Motor Люк Донкервольке. Первое официальное сообщение о Genesis G80 третьего поколения касается как раз его стилистики, и в коммюнике активно используются словосочетания наподобие "продуманного баланса между атлетичностью и элегантностью", "уникальной интерпретации премиального седана" и "альтернативы существующей роскоши".Между тем, экстерьер будущей новинки очевидным образом составлен из тех элементов, что нашли применение на представленном относительно недавно кроссовере Genesis GV80. "Фирменную идентичность" подчеркивают, скажем, оптика с двумя горизонтальными полосами — передняя и задняя, имитация воздухозаборников в передних крыльях и массивная радиаторная решетка.Две новинки от Genesis схожи даже силуэтом: и у кроссовера, и у седана он характерен плавно ниспадающей к задним стойкам линией крыши. Теперь Genesis G80 похож не на обычную четырехдверку, а на нечто среднее между фастбэком и "четырехдверным купе".Интерьер характерен применением аналогичного широкоформатного дисплея диагональю 14,5 дюйма на центральной консоли, схожего блока климатической установки и поворотной шайбы переключения передач на тоннеле. По большому счету, единственный уникальный для седана элемент — это новое рулевое колесо. Однако в Genesis заявили, что строили интерьер новинки с намерением обеспечить водителю максимум "воздуха": вытянутый экран должен визуально расширять салон, а передние стойки уменьшенной толщины и уменьшенное же салонное зеркало — обеспечивать более комфортный обзор.В технические детали производитель пока не вдается, но вероятнее всего седан позаимствует у вышеупомянутого кроссовера не только стилистику, но и заднеприводную платформу, и моторную гамму. В последнюю войдут, по всей видимости, два бензиновых мотора с отдачей в 305 и 375 л.с. и 278-сильный дизель. Продажи новинки на родине стартуют уже в марте.