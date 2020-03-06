В Республике Коми после выброса метана в забое шахты Воркутинская погибли два горняка. На поверхность вывели 43 человека.

В Республике Коми после выброса метана в забое шахты "Воркутинская" погибли два горняка. На поверхность вывели 43 человека. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС региона.Как уточняется, в момент ЧП в шахте находились 106 человек. Были обнаружены тела двух погибших, передает РИА Новости.В ликвидации последствий инцидента участвуют 52 человека и 12 единиц специальной техники.