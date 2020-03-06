Белыми и красными винами уже мало кого удивить. В качестве альтернативы можно выбрать розовое, иначе называемое розе. Такое вино производится из красных сортов винограда в результате взаимодействия виноградного сусла с мезгой. Казалось бы, можно смешать белое с красным, но специалисты утверждают - так производятся лишь самые дешевые вина.

Белыми и красными винами уже мало кого удивить. В качестве альтернативы можно выбрать розовое, иначе называемое розе. Такое вино производится из красных сортов винограда в результате взаимодействия виноградного сусла с мезгой. Казалось бы, можно смешать белое с красным, но специалисты утверждают — так производятся лишь самые дешевые вина.К 8 Марта эксперты Роскачества исследовали ряд розе, представленного в российских магазинах. Какое из них можно назвать качественным? Сколько придется отдать за бутылку хорошего розового вина?Об исследованииЕще несколько лет назад в ассортименте гипермаркетов можно было встретить не более одного процента розовых вин. Сейчас отметка приближается к 4-5 процентам.Эксперты Роскачества протестировали вина, изготовленные из российского винограда. В розничной торговле были приобретены 35 образцов. Большую часть составили сухие розовые вина — 19 торговых марок.В прошлом году Роскачество уже проводило подобное исследование. Как и тогда, так и в этот раз почти половина образцов получила высокие дегустационные оценки.Руководитель рабочей группы Роскачества по созданию "Винного гида России" Артур Саркисян рассказал, что производство розового вина — сложная дисциплина. Смесь белого и красного сырья — это удел дешевой продукции. Качественные розовые вина изготавливаются по сложной технологии — сэнье. Когда красный виноград уже раздроблен и помещен в емкость, винодел в определенный момент должен отобрать часть сока. По словам эксперта, тонкость заключается как раз в выборе этого момента. Вино не должно получить слишком интенсивную окраску и излишнюю горчинку.Результаты исследованияРоссийские потребители могут смело приобретать розе из крупнейших винодельческих регионов России, в числе которых Крым, Севастополь, Краснодарский край. Качественные розовые вина производят на Таманском полуострове, в регионе Новороссийска, Восточном Приазовье, Солнечной долине, Бахчисарайском районе.Любителям сухих розовых вин рекомендуется покупать следующие: "Авторское. Каберне Фран", "Розе Солнечной долины", "Усадьба Перовских". Также потребители могут обратить внимание на продукцию Винного дома Бюрнье и Старокрымского винзавода (ТМ Villa Krim). Эти образцы показали себя лучше других и рекомендованы экспертами Роскачества.Лучшим полусухим розовым вином стал "Южный терруар" от винодельни "Мысхако". Лучшее полусладкое розе — "Шато Тамань. Роза Тамани" компании "Кубань Вино".Эксперты Роскачества отметили, что большая часть качественных образцов была сделана из красных сортов винограда — Каберне Совиньон и Каберне Фран.Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, что в России представлено пока мало премиальных розовых вин. В данном случае Роскачество опровергло миф о том, что качественная продукция обязательно должна быть слишком дорогой. Средняя стоимость исследованных образцов варьируется в рамках 300-400 рублей.Советы при покупке розового винаНедорогие вина лучше покупать не позднее, чем через год-полтора после сбора урожая. Стоит ориентироваться на урожай 2018 года.Эксперты Роскачества рекомендуют искать на прилавках магазинов самый свежий винтаж из имеющихся в продаже. При этом стоит ориентироваться на географические индикаторы "Вино защищенного географического указания" и "Вино защищенного наименования места происхождения". Это показатель того, что вино произведено на 100 процентов из российского винограда.При выборе продукции стоит помнить, что прямые солнечные лучи воздействуют на нее негативно. Потому стоит обращать внимание на то, как в магазине хранятся бутылки.Также стоит рассмотреть цвет розе. Если он имеет желтоватый оттенок, то это свидетельствует об окислении. Качественное розе может варьироваться от бледного "лососевого" цвета до яркого розового.С чем лучше всего пить розовое виноЕсли вы собираетесь устроить праздничный ужин, розе лучше всего сочетается с морепродуктами, слабосоленой красной рыбой, оливками, молодыми сырами, рыбой на пару или гриле.С фруктами хорошо сочетается полусухое розовое. С десертом — полусладкое.Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.Ранее эксперты протестировали губные помады. Результаты исследования мужчины могут взять на заметку, чтобы преподнести представительнице прекрасной половины человечества качественную косметику.