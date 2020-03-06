Ход строительства Белопорожских ГЭС оценил бобер. Когда животное попало в объектив квадрокоптера, выяснилось, что с ним есть еще кто-то. Оказывается бобер приплыл со своей рыжей спутницей.

Ход строительства Белопорожских ГЭС оценил бобер.Когда животное попало в объектив квадрокоптера, выяснилось, что с ним есть еще кто-то. Оказывается, передает ГТРК "Карелия", бобер приплыл со своей рыжей спутницей. Та, обнаружив, что за ней следит летательный аппарат, предпочла удалиться в безопасное место.Для справки: Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 — строящиеся гидроэлектростанции на реке Кемь в Карелии. Входят в Кемский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Расположены в Кемском районе.