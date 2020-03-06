Полицейские Севастополя задержали мужчину, осквернившего могилу неизвестного солдата, и планируют восстановить памятник собственными силами.

Полицейские Севастополя задержали мужчину, осквернившего могилу неизвестного солдата: вандал повредил надгробие, а затем украл и пропил ограду памятника, за которую выручил 150 рублей.После задержания мужчина осознал, что совершил. "Я, блин, сделал пакость! — честно признался он полицейским и пояснил. — Я хотел выпить. Железку я взял из лесу. Я даже не задумывался."В годы войны, сообщила пресс-служба МВД, небольшая гора Сахарная Головка, у подножия которой находится могила, несколько раз становилась местом ожесточенных боев. Полицейскими принято решение восстановить памятник силами личного состава.В отношении задержанного 37-летнего местного жителя, ранее уже судимого за кражу, возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".