Включиться в набирающий обороты сегмент автомобилей по подписке собирается компания Яндекс, которая успела хорошо изучить рынок каршеринга. Есть предположение, что тарифы Яндекса на аренду машин станут лучшими среди всех конкурентов.

Включиться в набирающий обороты сегмент автомобилей по подписке собирается компания Яндекс, которая успела хорошо изучить рынок каршеринга. Есть предположение, что тарифы Яндекса на аренду машин станут лучшими среди всех конкурентов.О том, что Яндекс уже в скором времени может запустить в России собственный сервис автомобилей по подписке, пишет "Трушеринг". Порталу стало известно, что представители Яндекса начали "прощупывать" этот сегмент и проводить телефонные опросы потенциальных клиентов.Проводившие опрос сообщили респондентам, что сервис будет представлен отдельным приложением, не связанным с существующим Яндекс.Драйвом. Срок аренды автомобиля по подписке будет составлять от 6 до 18 месяцев, а в парке машин появятся Volkswagen Tiguan по цене от 33 000 руб/мес, BMW X3 от 50 000 руб/мес или, к примеру, BMW 320d по цене от 39 000 руб/мес.Опрошенным клиентам также сообщили, что аренда по подписке уже будет включать в себя прохождение ТО, сезонную смену резины и страховку. А отдельным пользователям пообещали даже бесплатную парковку. Обозначенные сроки начала выдачи первых автомобилей клиентам - апрель 2020 года.Скриншот страницы сервиса "Майкар"В самом Яндексе возможность запуск сервиса автомобилей по подписке комментировать отказались. Но "Трушеринг" и читатели портала заметили интересные детали. Во-первых, номера телефонов, с которых проводился опрос, так или иначе связаны с сервисами Яндекса. Во-вторых, в Фейсбуке недавно появилась реклама некоего сервиса Майкар, на лендинг-странице которого предложены похожие автомобили, а также совпадает цена аренды.Причем, пользователи сообщают, что раньше на этом сайте была размещена пометка, согласно которой страница создана в целях проведения исследования компанией Яндекс по оценке спроса на услугу. Так или иначе, пока запуск аренды по подписке не подтвердят в самом Яндексе, делать какие-то утверждения будет преждевременно.