Центральный матч 26 тура чемпионата Италии по футболу между туринским Ювентусом и миланским Интером будет сыгран восьмого марта. Он состоится на стадионе Альянц и пройдет при пустых трибунах.

Центральный матч 26 тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" будет сыгран восьмого марта. Он состоится на стадионе "Альянц" и пройдет при пустых трибунах. Из-за коронавируса спорт в Италии закрыт для зрителей минимум до третьего апреля.Изначально сообщалось о том, что матчи 26 тура будут сыграны 13 мая, но теперь стало известно, что также в этот день состоятся и другие четыре перенесенных матча 26 раунда. В воскресенье будут сыграны поединки "Сампдория" – "Верона", "Милан" – "Дженоа", "Удинезе" – "Фиорентина" и "Парма" – СПАЛ, сообщает Football Italia. А девятого марта в футбол сыграют также "Сассуоло" и "Брешиа".Теперь из-за этого будут сдвинуты матчи 27 тура, проведение которых было намечено как раз на седьмое, восьмое и девятое марта.