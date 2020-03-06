В Прямом эфире – расследование по следам заявления музыкального редактора и продюсера Олеси Сазыкиной о том, что она родила ребенка от солиста группы Иванушки International Андрея Григорьева-Апполонова. Ранее музыкант сообщил: он сдал тест ДНК на отцовство, результаты которого – отрицательные.

В "Прямом эфире" – расследование по следам заявления музыкального редактора и продюсера Олеси Сазыкиной о том, что она родила ребенка от солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова.Ранее сам музыкант сообщил: он сдал тест ДНК на отцовство, результаты которого – отрицательные. То есть не он – отец ребенка Олеси.Во время программы бывший солист "Отпетых мошенников" Гарик Богомазов рассказал, что знает Сазыкину много лет и выразил сожаление, что сейчас на псевдоисториях с "внебрачными" детьми кто-то зарабатывает деньги.Пришел в студию и близкий знакомый Олеси Артем Иванов. Он заявил, что Сазыкина обманывает людей ради пиара и собственного обогащения.Иванов также сообщил, что как бывший сотрудник правоохранительных органов знает о возбужденном в ее отношении уголовном деле о мошенничестве.Олеся же, зайдя в студию, набросилась на него с кулаками и показала любовные сообщения, которые присылал ей Артем.От кого приходили на телефоны редактора программы сообщения о том, что нужно держаться от Сазыкиной подальше?Как Олеся зарабатывала себе пиар и немалые деньги на благотворительных пожертвованиях, и как присвоение этих средств повлекло за собой смерть ребенка?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".