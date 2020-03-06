В Екатеринбурге началась подготовка к Параду Победы. Тренировки начал и женский взвод ЦВО. Как оттачивают навыки и кто туда попал?

В Екатеринбурге началась подготовка к Параду Победы. Тренировки начал и женский взвод ЦВО. Как оттачивают навыки и кто туда попал?Сильные, выносливые и грациозные. Эти девушки - одни из лучших военнослужащих в России. В сводном женском взводе их только 20. Они были отобраны почти из двух сотен претенденток. Именно им в этом году предстоит открыть праздничный юбилейный парад Победы в Екатеринбурге."Я мечтала об этом. Это большая честь. Я очень хотела попасть сюда. Тренировки проходят у нас ежедневно. Встаем в 6:30 утра. Сначала -физическая подготовка, а дальше уже строевая. Также мы занимаемся в бассейне, а еще у нас есть хореография", – рассказала ГТРК "Урал" военнослужащая ЦВО Александра Акашина.Но даже подготовки, по словам девушек, недостаточно. Умение ровно стоять в строю и маршировать – это только начало. "Первым строевым приемом для нас стало примыкание и отмыкание штыка. Это основа для таких команд как "на плечо" и "на караул". Упражнение необходимо при встрече начальства или боевых знамен", – говорит командир роты почетного караула Андрей Порубов.Как отмечают начальники, военные должны быть не только сильны физически, но и устойчивы в психологическом плане. "В этом заключается залог успешного проведения любого парада. Все участники должны быть морально подготовлены и к определенным нагрузкам, и к некоторому волнению", – заявил военный комендант Екатеринбургского гарнизона Михаил Вилль.Пока женский взвод ЦВО тренируется в помещениях, но уже в апреле пешие колонны пройдут тренировочным маршем по городской площади. Генеральная репетиция Парада Победы состоится 7 мая.