В Медвежьегорске вынесен приговор 30-летнему местному жителю. Из мести он обстрелял окно квартиры знакомой. По данным , нетрезвый гражданин пришел вечером в гости, но женщина не открыла ..

В Медвежьегорске вынесен приговор 30-летнему местному жителю. Из мести он обстрелял окно квартиры знакомой.По данным , нетрезвый гражданин пришел вечером в гости, но женщина не открыла дверь. Разозлившись, мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в окно квартиры. По решению суда он должен провести 300 часов на обязательных работах.