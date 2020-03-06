Её нашли лишь благодаря случайному свидетелю

4 марта житель Костромы похитил 8-летнюю девочку и спрятал в своём доме. По сообщениям регионального СледКома, её нашли на следующий день. Сейчас школьница находится под наблюдением психологов.Предварительно установлено, что мужчина заметил девочку, идущую вдоль дороги, из окна своей машины. Остановив машину, он вышел, схватил ребёнка, силой затолкал в багажник и увёз домой. Девочку нашли на следующий же день, благодаря свидетелям, заподозрившим не ладное. Похититель спрятал её в коробе дивана. К счастью, следов избиения на её теле не обнаружилось.