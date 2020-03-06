Нижнеломовского района Пензенской области местный житель обратился в полицию с заявлением о краже крыши. Выяснилось, что в течение полугода сосед постепенно разбирал и уносил по частям крышу пристройки.

Нижнеломовского района Пензенской области местный житель обратился в полицию с заявлением о краже крыши. Выяснилось, что в течение полугода сосед постепенно разбирал и уносил по частям крышу пристройки.В полиции потерпевший рассказал, что неизвестные с сентября 2019 года по февраль 2020 года похитили металлическую кровлю с крыши пристройки, расположенной за домом. Следственно-оперативная группа провела подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен 22-летний сосед заявителя. Как сообщили ГТРК "Пенза" в пресс-службе областного УМВД, он уже привлекался к уголовной ответственности.По факту кражи в настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.