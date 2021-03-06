Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами объединения «Родительский комитет Владимирской области» провели рейд по закрашиванию на улицах города Владимира незаконной рекламы запрещенных веществ. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.Главное оружие волонтеров в такой - зоркий глаз и баллончики с краской. За один совместный рейд удается избавиться от 20-30 надписей. Чаще всего неизвестные наносят их на фасады домов, мусорные контейнеры, гаражи.«Такие рейды происходят довольно часто, но скорее по собственной инициативе. Бывает, организовывают такие мероприятия от администрации города, но реже. Чаще мы, как волонтеры, организовываемся по месту жительства и идем вдоль улиц», — рассказала эксперт ОНФ, представитель «Родительского комитета Владимирской области» Ирина Баранова.Слаженная работа в этом направлении выстроена с мэрией города и коммунальными службами. К примеру, общими усилиями в 2020 г. было удалено более 7500 тысяч рекламных объявлений запрещенных веществ.«С этим нужно бороться общими силами и в распространении информации наша сила. Люди ходят и не понимают, что это за надписи и почему их необходимо ликвидировать. Хотелось бы обратиться к жителям города: не будьте равнодушны, звоните в коммунальные службы, предупреждайте своих детей», — добавила Баранова.Общественники советуют: если вы обнаружили подобную надпись на фасаде вашего дома, обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ для ее удаления. При обнаружении лиц, наносящих надписи с информацией о ресурсах по продаже наркотических средств, необходимо информировать полицию по телефонам: 32-64-05 или 02.Фото: Региональный штаб ОНФ во Владимирской области