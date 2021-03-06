Картина Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен была дипломной работой выпускника режиссерского факультета ВГИКа Элема Климова. После выхода сатирической ленты на экраны актер Евгений Евстигнеев проснулся знаменитым.

Картина "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"была дипломной работой выпускника режиссерского факультета ВГИКа Элема Климова.После выхода сатирической ленты на экраны актер Евгений Евстигнеев проснулсязнаменитым.Как вспоминал Элем Климов, однажды его, студента, пригласилина "Мосфильм" и поручили снять картину по сценарию драматургов Семена Лунгина иИльи Нусинова. Начинающий режиссер взялся за работу, чем навлек на себя гнев ректораВГИКа Александра Николаевича Грошева. Заслуженный деятель искусств назвалкартину "вредной" и развернул против нее целую кампанию.Картину "Добро пожаловать, или Посторонним входвоспрещен" завершили на полгода раньше положенного срока. Элем Климов опасалсязакрытия проекта, поэтому старался быстрее потратить выделенные на производстводеньги. Режиссер понимал, что проект, в который уже вложили большие средства, труднее свернуть.Съемки дипломной работы Климова проходили в павильонах "Мосфильма",в пионерском лагере "Орленок", что рядом с Туапсе, и в Тульской области, где также находилось воспитательно-оздоровительное учреждениедля пионеров. Стоит отметить, что "Орленок" функционирует до сих пор.В роли товарища Дынина, директора лагеря, Элем Климоввидел Евгения Евстигнеева. Режиссер восхищался работами актера в "Современнике".Между тем киночиновники брать Евстигнеева не хотели. Они опасались,что артист, находящийся в опале, принесет в фильм социальную тематику. Климову пришлось пойти на шантаж: он пригрозил руководству уходом. Молодой режиссер очень удивился, когда егообескураживающая наглость сработала.Детей для съемок в фильме подбирали в школе рядом с киностудией. Однажды в класс Вити Косых пришли люди из кино и спросили: "Ктоумеет плавать?". Витя держаться на воде не мог, однако ответил утвердительно.Мальчик сообразил, что ради съемок его снимут с уроков.Витю Косых и еще 19 претендентов отсматривал сам Элем Климов.Ребята читали режиссеру стихи. Косых с задачей справился плохо, однакопоказался самым искренним.Сначала Витю утвердили на роль Марата – друга главногогероя. Ребенка это очень расстроило, ведь в таком случае ему пришлось быпо сценарию бегать в крапиве. Мальчик не на шутку испугался. Спустя время парень узнал, что емудоверили другую роль – Кости Иночкина. Впрочем, на площадке юному артистуизбежать страданий не удалось. Вите пришлось 27 дублей есть рассольник. Послесъемок Косых долго не мог даже смотреть на суп.Мальчика, который произносит знаменитую фразу: "А чтоэто вы здесь делаете?" изначально не было в сценарии. Этого герояпрописали специально для юного артиста, которого Элем Климов встретил в троллейбусе. Этим ребенком был Слава Царев. Внешний вид парняизумил режиссера. По словам Климова, он в жизни не видел такого выразительноголица. Он назвал нового героя "мальчик с профилем Гоголя".Фильм "Добро пожаловать, или Посторонним входвоспрещен" не прошел цензуру. Киночиновникам показалось, что картинавысмеивает Никиту Хрущева. Лента так и осталась бы на полке, но вмешался режиссер Сергей Герасимов. Профессор ВГИКа отправил пленку надачу Генсека. Хрущеву картина понравилась, он распорядился пустить ее в прокат.Лента Элема Климов стартовала на экранах 9 октября 1964 года.Через четыре дня Никиту Хрущева сняли. А фильм, получивший его одобрение, приказалипоказывать только в утреннее время.