5 человек умерло от коронавирусной инфекции в регионе за сутки

111 новых случая коронавирусной инфекции выявлено во Владимирской области на 6 марта. Об этом сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.рф. Лидируют по количеству новых случаев областной центр – 32, Муромское – 16, Гусь-Хрустальный – 11.За минувшие сутки владимирские врачи выписали 145 пациентов, 5 человек за сутки умерло от коронавирусной инфекции в регионе. Всего с начала 2020 года во Владимирской области зарегистрировано 28 126 случаев коронавируса. 25 249 человек выздоровели. 903 человек скончалось от COVID-19 в регионе за время пандемии.