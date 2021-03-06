Сегодня день памяти выдающегося русского кинорежиссера Александра Птушко.

Сегодня день памяти выдающегося русского кинорежиссера Александра Птушко. Алые паруса, Гулливер, Каменный цветок , Садко..Русский Спилберг, как его называют сегодня, снимал невиданные для тех времен фильмы по своей масштабности и зрелищности. Но самым необычным было его последнее творение- "Руслан и Людмила", снятое у нас в Александрове. Прошло уже полвека со дня первых киносъемок. Из 2, 5 часов сказки в Александрове отсняли всего 20 минут. Но эти 20 минут остались в памяти жителей навсегда.Александров превратился в Киев того времени. Белокаменные храмы, золотые купола, городская стена. Издали может показаться, что стоит величавый древний город. Но это вид на гору деревни Наумово, близ Александрова. Город-бутафория. И в юности это поразило Евгению Сопелёву. В ее фотоальбоме - редкие снимки съемочных дней. Вспоминает: бегали с друзьями смотреть на миниатюрные дома, едва ли с человеческий рост.Евгения Сопелёва,жительница Александрова:- Деревня деревней. А она сама кукольная. Коровы тоже были бутафорные. У них головы шевелились, но впечатление было.. Конечно, в то время ни телевидение не было так развито. И фильмов было не так уж много таких сказочных.Сам режиссер Александр Птушко так объяснял свой выбор Александрова: "Места здесь исконно русские, а рельеф дает простор для камеры". Съемки шли месяц. Основные батальные сцены снимались возле деревни Наумово, на Дичковском озере и в карьере возле Карабанова.В Александрове состоялось венчание Руслана и Людмилы, бой Руслана с головой.Съемки - событие для Александрова грандиозное, говорит Галина Крылова. Ей тогда было 30 лет.Галина Крылова, жительница Александрова:- Мы работали, конечно,не имели возможности присутствовать побольше. Но просмотр визуальный окружной мы делали. Во-первых, этот весь ансамбль впечатлял уже издали. Терема.. И эта русская сказка - особое настроение.Но это воспоминания взрослых александровцев. Виктору Рассадкину было 13. Его и соседских мальчишек интересовал не сюжет и не воплощение поэмы Пушкина. Им нужны были трофеи.Виктор Рассадкин, жительница Александрова:- Но нам хотелось очень раздобыть копья, стрелы. Они нас очень привлекали. Но доставались, конечно, всегда сломанные.По словам биографа режиссера, фильм мало общего имеет с поэмой Пушкина. Александр Лукич, не стесняясь, дописывал текст за великого поэта. Даже говорил - есть "Руслан и Людмила Пушкина, а есть Птушкина". Были в съемках и ляпы.Анатолий Демьянов, жительница Александрова:- Как они снимают закат, там же столбы стоят электропередач. Ну я думал - наверное, уберут.. В кино все возможно. Но я так понял - этот ляп так и остался.Анна Титова показывает архивные фотографии Валентина Гулякова. На них и сам Птушко - для него снимали квартиру на улице Ческа Липа. Когда фильм показали в александровском кинотеатре "Сатурн", у зрителей было ощущение, что они сидят на трибуне. Узнавали соседей и себя - в массовке. Для горожан съемки были еще и неплохой подработкой.Анна Титова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом художественно-краеведческого музея г. Александрова:- Те, кто снимался в массовке - вот оригинальный документ 70-го года.. Получал полтора рубля. За более серьезную работу платили три рубля. А те, кто умел скакать на лошади - платили по пять рублей))((ЛАЙФ))Жители Александрова и тогда и сейчас, смотрят "Руслана и Людмилу" другим взглядом. Их не так интересует сюжет. Ищут знакомые места. Руслан и Людмила навсегда останется для них одним из ярких впечатлений молодости. Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.