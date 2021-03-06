Сотрудники полиции поздравили представительниц прекрасного пола, проживающих на закрепленных за ними административных участках, и вручили им тюльпаны...

Участковые уполномоченные полиции территориальных отделов полиции совместно с представителями Общественного совета при УВД по ЮВАО ежегодно в преддверии Международного женского дня поздравляют жительниц округа с наступающим праздником Весны. Основная цель данной акции заключается в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании атмосферы взаимопонимания между сотрудниками и гражданами.Одно из таких мероприятий прошло на территории обслуживания ОМВД России по району Выхино-Жулебино. Участковые уполномоченные полиции капитан полиции Дмитрий Сухинин и лейтенант полиции Алексей Лёушкин поздравили представительниц прекрасного пола, проживающих на закрепленных за ними административных участках, и вручили им тюльпаны. На информационных стендах и подъездах жилых домов полицейские разместили поздравительные листовки, в которых указаны их контакты и информация по профилактике мошенничества. Член Общественного совета Леонид Логинов напомнил женщинам о наиболее распространенных видах мошенничества и подробно рассказал о том, как защитить свое имущество от преступных посягательств.Одной из участниц акции стала 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Максовна Гальман, которая поблагодарила полицейских и общественника за позитивные эмоции в предпраздничный день и отметила полезность полученной информации по предупреждению мошенничества.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18