Особую ценность представляют фотографии со съёмок фильма «Андрей Рублёв» и программка с премьеры этой картины.

В Суздале продолжается работа над воссозданием экспозиции, посвящённой режиссёру фильма «Андрей Рублёв» Андрею Тарковскому и его другу, итальянскому сценаристу Тонино Гуэрре. Новые предметы, которые поступили в фонды музея-заповедника, помогут лучше узнать и понять тайные смыслы жизни двух этих великих людей, а также тех, с кем они создавали свои шедевры.Знаменитый актёр Николай Бурляев сыграл десятки ролей, но до сих пор помнит первую встречу с Андреем Тарковским. Фильм «Иваново детство» полностью поменял мировоззрение молодого артиста. Работа с Тарковским так повысила планку восприятия настоящего кино, что впоследствии не раз заставляла актёра отказываться от ролей, которые не ложились ему на сердце.В музей-заповедник Николай Бурляев передал вещи из своего архива. Особую ценность представляют фотографии со съёмок фильма «Андрей Рублёв» и программка с премьеры этой картины. Изначально молодому актёру не предназначалась роль Бориски, но с помощью друзей из съёмочной группы и небольшой хитрости он всё же стал играть сложную роль человека, которому предстояло путём проб и ошибок прийти к новому знанию. Бориска в итоге научился выливать колокола. Сам Николай Бурляев видит в этом глубокий смысл. Андрей Тарковский так же снимал «Андрея Рублёва» – по наитию, по указанию свыше, на протяжении всего фильма говоря о Боге, но не называя его.Ещё один подарок музей-заповедник получил от мастеров Санкт-Петербургской Академии художеств. Дипломная работа Людмилы Дувановой – портрет Андрея Тарковского – благодаря договорённостям с ректором Академии Семёном Михайловским будет украшать воссозданную экспозицию. На картине Андрей Тарковский представлен в окружении своих работ. Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова считает, что эту картину можно назвать ретроспективой фильмов Тарковского. И ей кажется, что портрет станет эпицентром новой экспозиции, где будет глубокий рассказ о жизни великих художников.В музей-заповедник также попали личные вещи композитора Вячеслава Овчинникова, который написал музыку к фильму «Андрей Рублёв». Вдова маэстро передала в музей его первую дирижёрскую палочку, очки, часы и секундомер. По мнению Светланы Мельниковой, наполнение экспозиции вещами тех людей, кто участвовал в процессе создания фильма наравне с Тарковским, сделает её более полной и интересной для посетителей.В Суздале уже завершаются работы по реставрации помещения, где ранее уже располагалась экспозиция «Сплетение судеб». Музейщики очень надеются закончить её к 18 мая, чтобы на свой профессиональный праздник преподнести жителям и гостям Владимирской области особенный подарок.Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник