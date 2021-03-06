2021 год проходит под знаком Александра Невского. Россия, включая нашу область, с княжеским размахом отметит 800-летие со дня рождения великого полководца.

2021 год проходит под знаком Александра Невского. Россия , включая нашу область, с княжеским размахом отметит 800-летие со дня рождения великого полководца и государственного деятеля, чья жизнь так тесно связана именно с Владимирской землей. Ну среди первых мартовских мероприятий - открытие специального музея Невского в Богородице -Рождественском монастыре Владимира. И начало старта экскурсий по местам , связанным с именем князя, которые будет проводить паломнический отдел Епархии. Дверь одной из святынь мы приоткроем сегодня вместе с Верой Куликовой.Богородице-Рождественский монастырь во Владимире. Здесь на протяжении более четырех с половиной веков хранились мощи Александра Невского. Храм-костница названа в память святого благоверного великого князя . Его редко открывают для посещения. Но в честь 800-летия великого русского святого сделают исключение. Владимирская епархия готова принимать не только паломников , но и туристов, и открывать тайны связанные с именем Невского.Мария Федотова , заместитель руководителя Паломнической службы Владимирской епархии:- Здесь небольшой деревянный ковчежец, в котором монтированы частицы святого благоверного великого князя.На стенах- фрески: изображения подвигов Александра Невского. По ним ,как по учебнику истории , можно изучать жизнь полководца и дипломата, - рассказывает Мария Федотова. Здесь до сих пор сохранилось место княжеского погребения. Оно находится в крипте восстановленного Богородице-Рождественского собора.Мария Федотова, заместитель руководителя Паломнической службы Владимирской епархии:- Там 460 лет хранились его мощи. Там есть уникальный храм -костница. Храм посвящен великому благоверному князю и совсем скоро там планируется открытие музея святого благоверного Александра Невского.На Руси тела монахов предавали земле или хоронили в стенах храмов. Кости хранились в специальных витринах. Храм-костница- явление редкое для нашей области. Их всего два. Во Владимире и Муроме.Еще один и не менее интересный храм , связанный с именем Невского, находится в селе Ворша Собинского района. По преданию, именно у стен Свято-Троицкого собора в 1723 году остановилась повозка лошадей, которая перевозила мощи в Санкт-Петербург по указу Петра-1. Причиной остановки стала поломка моста через Воршу. И целую ночь рака святого простояла в храме. Сегодня его украшает редкое изображение Александра Невского. Деревянную скульптуру вырезал из кипариса неизвестный художник. Необычен и облик. Князь изображен не как полководец, а как монах. После революции храм отдали под зернохранилище, а скульптуру передали в действующую церковь святителя Николая в селе Устье. Но и там она чуть не погибла. Скульптуру разрезали на части. Но верующим все же удалось ее спасти- прихожане спрятали изображение у себя .Виктор Тарасов, протоиерей, благочинный Собинского района:- И находилось в частных домах. И вот к тому времени дошел рассказ записанный одной из прихожанок , что одна благочестивая женщина сохраняла.В 90-ых годах двадцатого века, как только храм вновь открыл свои двери для верующих , скульптура Невского вернулась на прежнее место. Люди рассказывают: даже во время безверья священники служили у нее тайно молебны. Как и 800 лет назад просили защиты у Александра Невского от разных напастей.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.