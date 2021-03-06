Политика многовекторности стала рабочим инструментом Александра Лукашенко. На протяжении долгого времени президент Белоруссии старался быть удобным как для России, так и для западных партнеров. Но Кремль, например, уже не обращает внимание на различные заявление лидера республики, считает политический обозреватель Ирина Алкснис.

Политика многовекторности стала рабочим инструментом Александра Лукашенко. На протяжении долгого времени президент Белоруссии старался быть удобным как для России, так и для западных партнеров. Но Кремль, например, уже не обращает внимание на различные заявление лидера республики, считает политический обозреватель Ирина Алкснис.По мнению Ирины Алкснис, российские власти уже давно все поняли, поэтому приняли решение "додавливать" Александра Лукашенко в вопросах интеграции. Мол, Москве безразлично, что говорит президент Белоруссии, который время от времени меняет свое мнение и риторику.Политический обозреватель также считает, что главная цель уже определена Кремлем. По словам Алкснис, все будет идти по пути интеграции. "Россия перестает церемониться с Белоруссией, дорожная карта определена, тут уже ничего не поделаешь", – высказал свое мнение эксперт.Что касается поведения Лукашенко, то это печальное зрелище, отметила Алкснис. Упорные попытки президента Белоруссии "перетягивать на себя одеяло" и публичный шантаж кажутся политическому обозревателя грустными. Также прискорбно, что Александр Григорьевич принципиально не держит свои слова.Напомним, об интеграции России и Белоруссии ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Он считает, что Кремль не должен подписывать никакие соглашения с соседней республикой, пока ее президентом является "токсичный и плохо пахнущий" Александр Лукашенко.