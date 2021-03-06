Врио заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Кружилин Игорь Александрович выразил ветерану благодарность за безграничный труд и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни...

Врио заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Кружилин Игорь Александрович поздравил с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Борисову Пелагею Алексеевну.Пелагея Алексеевна родилась 10 июля 1922 года в Тамбовской области. В 1941 году была призвана в Красную Армию. С 1941 по 1944 годы участвовала в Великой Отечественной войне.В столице работала секретарем в 19-м отделении милиции, паспортисткой в 14-м отделении ОРУД ГАИ УВД Мосгорисполкома, секретарем-машинисткой 4 отдела, инспектором канцелярии СУ УООП Исполкома Моссгорсовета.От руководства Главного следственного управления Игорь Александрович выразил ветерану благодарность за безграничный труд, пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и благополучия, вручил цветы и подарки.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28