О пользе световозвращателей рассказали посетителям местного Многофункционального центра.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району в регулярном режиме проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на дорогах района. В центре внимания – как взрослые, так и юные участники движения. Мероприятия активно поддерживают и общественники. Накануне инспекторы совместно с членом Общественного совета Олегом Шаниным посетили местный Многофункциональный центр.Сотрудники полиции совместно с общественником провели с посетителями Центра профилактические беседы на тему важности соблюдения ПДД. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов, доказавших свою эффективность.Чтобы о пользе применения световозвращателей смог узнать каждый посетитель МФЦ, в залах на информационных стендах разместили красочные памятки с полезной информацией.